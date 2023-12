Anif/Salzburg (ots) - Die individuelle Handfläche wird zum Eintritts-Ticket!



Premiere einer neuen Zutritts-Technologie für Stadien





Axess entwickelte in Zusammenarbeit mit Amazon One und Ticketmaster eineninnovativen Ansatz für den Zugang zur Climate Pledge Arena. Am Donnerstag, den16. November, wurde die Premiere einer bahnbrechenden Innovation gefeiert,welche den Eintritt in die Arena revolutioniert: Die Integration desHandflächen-Scans von Amazon One in den SMART SCANNER 600 von Axess.Amazon One, der hochmoderne, biometrische Identitätsdienst, ermöglicht denkontaktlosen Eintritt, indem man einfach seine Handfläche über einen Scannerhält. Diese Technologie hat sich bereits als Bezahlmethode für Lebensmittel- undGetränke-Einkauf, sowie an Just-Walk-Out-Standorten innerhalb der Arena bewährt.Die Implementierung von Amazon One in Verbindung mit der NFC-Technologie desAxess Smart Scanner 600 verspricht, den Einlassprozess der Gäste in die ClimatePledge Arena zu optimieren. Die Notwendigkeit von physischen Eintrittskarten,entfällt, da die Handfläche zum eindeutigen Identifikator wird. Dies steigertnicht nur die Effizienz, sondern bietet auch ein zukunftsweisendes undproblemloses Erlebnis für die Besucher. Selbstverständlich werden fürdiejenigen, welche den vertrauten Weg bevorzugen, weiterhin die traditionellenEinlasskarten mit NFC oder rollenden Barcodes zur Verfügung stehen. Zur Zeitsteht dieser Service exklusiv in Amerika zur Verfügung, aber bereits imkommenden Jahr will Amazon One diesen Service auch in Europa anbieten. DieZukunft des Stadien- und Arenazugangs liegt somit fest in den Händen von Axess,Amazon One und Ticketmaster!