Recipharm harmonisiert seine globalen Qualitätsabläufe mit Veeva Vault Quality

„Die Harmonisierung der Qualitätsprozesse und der GxP-Dokumentation an allen Recipharm-Standorten wird unsere Qualitätsabläufe effizienter und skalierbarer machen", so Vanessa Nardolillo, Leiterin der Abteilung Qualitätsmanagement und regulatorische Angelegenheiten bei Recipharm. „Mit Veeva Vault Quality setzt Recipharm einen neuen globalen Standard für Qualitätsmanagement, Standortzusammenarbeit und Compliance. Das System wird es uns ermöglichen, unseren Kunden einen Standardansatz für Qualität zu bieten. Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen um eine kontinuierliche Verbesserung, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern."

Recipharm bietet pharmazeutischen und medizintechnischen Unternehmen Produktionsdienstleistungen an. Vault QMS wird Recipharm dabei helfen, mit Vault QualityDocs eine bessere Kontrolle und Sichtbarkeit der Qualitätsprozesse zu erlangen und so ein effizientes GxP-Inhaltsmanagement und einen Informationsaustausch zwischen den Standorten zu ermöglichen. Mit Vault Training kann Recipharm Lerninhalte und Lehrpläne bereitstellen, um die GxP-Effektivität und -Einhaltung zu gewährleisten.

„Die Vereinheitlichung von Qualitätsprozessen, -inhalten und -schulungen auf Veeva Vault Quality wird Recipharm dabei helfen, die Vertragsentwicklung und -herstellung auf Kurs zu halten, während das Unternehmen weiter skaliert", so Rob Gaertner, Vizepräsident für Qualiätsstrategie für Europa bei Veeva. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Recipharm bei der Weiterentwicklung seiner Qualitätsprozesse."

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Veeva - Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2023, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 38 und 39), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt werden.

