JA Solar als 100% bankfähig in der BNEF-Umfrage zur Marken-Bankfähigkeit von PV-Modulen 2023 anerkannt

BEIJING, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hat in seiner Umfrage 2023 zur Bankfähigkeit von Herstellern von Photovoltaik-Modulen (PV) und Wechselrichtern die führenden Unternehmen der Branche anhand von Schlüsselkennzahlen zu Leistung, Finanzen, Produkten und Ruf bewertet. JA Solar zeigte eine solide operative und finanzielle Stärke gepaart mit einer herausragenden Leistungsbilanz und wurde in der Umfrage als 100 % bankfähig eingestuft.

BNEF ist eines der glaubwürdigsten unabhängigen Forschungsinstitute auf dem Markt für erneuerbare Energien, und seine Berichte sind seit langem eine wichtige Referenz für viele Finanzinstitute im Bereich der kommerziellen Kredite. Im Rahmen der Umfrage wurden Antworten von weltweit tätigen Banken, Fonds, Solartechnikunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und technischen Beratern eingeholt. Nach der Analyse der finanziellen Gesundheit und der Leistungsbilanz der Modulhersteller liefert der Bericht schließlich eine umfassende Bewertung der Bankfähigkeit der Modulhersteller.