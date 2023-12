Geotab gewinnt Telematik-Preis bei den What Van? Awards 2024

Auszeichnung würdigt Geotabs Innovation im Flottenmanagement

LONDON, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. („Geotab"), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Transportlösungen, wurde bei den diesjährigen What Van? Awards ausgezeichnet und gewann zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie Telematik für seine leistungsstarken Telematiklösungen für Fuhrparks, insbesondere für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge (LCVs).