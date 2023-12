Michael Wilson, leitender Aktienstratege bei Morgan Stanley, glaubt, dass die US-Notenbank die US-Wirtschaft in einen "Sweet Spot" für den Markt manövrieren könnte, was eine Fortsetzung der Rallye bei Small Caps und anderen Marktsegmenten begünstigen könnte. Er stellt fest, dass die Fed mehr Wert auf die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums legt, was insbesondere Small Caps zugutekommen könnte. Der iShares Russell 2000 ETF, der den Russell 2000 Small Cap Index abbildet, hat seit Ende Oktober einen Anstieg von fast 20 Prozent verzeichnet, verglichen mit einem Anstieg des S&P 500 um 12,5 Prozent. Wilson warnt jedoch, dass ein Wiederanstieg der Inflation die Fed zu einer Kursänderung zwingen könnte. Trotz der jüngsten Kursgewinne werden Small-Cap-Aktien laut Analystenprognosen für 2024 immer noch mit einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber ihren größeren Pendants gehandelt. Wilsons Prognose für den S&P 500 für das Jahr 2024 liegt bei 4.500 Punkten, was einen Rückgang von etwa fünf Prozent gegenüber dem aktuellen Stand bedeutet.