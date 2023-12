Den letzten markanten Höhepunkt markierte Etsy bei 307,75 US-Dollar im November 2021, nach dem raketenhaften Anstieg folgte rasch die Ernüchterung, bis Mitte 2020 vielen Verlust auf 67,01 US-Dollar und damit die Verlaufshochs aus 2019 an. Nach einer zwischengeschalteten Erholung auf 149,91 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres setzte erneut eine Schwächephase ein und drückte die Papiere sogar noch einmal auf 58,20 US-Dollar talwärts. Von dort aus konnte sich der Wert wieder deutlich erholen und an rund 88,00 US-Dollar zulegen. Der hierbei überwundene Abwärtstrend aus diesem Jahr hat entsprechend weiteres Kurspotenzial freigesetzt, was sich nun in weiteren Gewinnen manifestiert.

Ziel EMA 200