WDR-Haushalt 2024 verabschiedet

Köln (ots) - Der WDR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 den

Haushaltsplan des WDR für das Jahr 2024 genehmigt. Der WDR plant, Ende 2024

einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen - trotz massiver Preissteigerungen.

Auf Grundlage der beschlossenen Sparbeschlüsse wird auf Erhöhungen bei den

Programm- und Sachaufwendungen verzichtet. Um den Ausbau im Digitalen weiter

vorantreiben zu können, werden Mittel aus dem linearen Bereich umgeschichtet.



Im Betriebshaushalt 2024 betragen die Erträge rund 1,61 Mrd. Euro, die

Aufwendungen ebenfalls rund 1,61 Mrd. Euro. Positionen, die rein

kalkulatorischen Charakter haben und keine tatsächlichen Einnahmen oder Ausgaben

darstellen, sind in diesem Rahmen ebenfalls enthalten. Hierzu zählen

beispielsweise Abschreibungen.