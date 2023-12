Coway wird zum 11. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index gelistet

Coway ist nicht nur das 11. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index, sondern auch das 6. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Korea Index. Coway ist das einzige koreanische Unternehmen, das im DJSI Asia Pacific Index in der Branche DHP Household Durables vertreten ist.

SEOUL, Südkorea, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, das „Best Life Solution Company", gab bekannt, dass es im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index („DJSI Asia Pacific") 2023 zum elften Mal in Folge vertreten ist. Von den 609 bewerteten Unternehmen weltweit wurden nur 156, also die besten 25,6 %, ausgewählt, und nur 36 Unternehmen aus Südkorea schafften es auf die Liste.

