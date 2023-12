Affidea Group implementiert ein hochmodernes digitales Qualitätsmanagementsystem

DEN HAAG, Niederlande, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Affidea, ein führender europäischer Anbieter von fortschrittlicher Diagnostik, außerklinischen Dienstleistungen und Exzellenzzentren, gibt heute die Einführung eines neuen, hochmodernen digitalen Qualitätsmanagementsystems (QMS) in seinem umfangreichen Netzwerk bekannt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Ideagen, einem renommierten Anbieter erstklassiger, innovativer Softwarelösungen für regulierte Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen, der Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Sicherheits-, Risiko-, Qualitäts- und Compliance-Anforderungen unterstützt. Dieses ehrgeizige Projekt ist ein bedeutender Meilenstein in Affideas kontinuierlichem Engagement für höchste Qualitäts- und Effizienzstandards und hervorragende Leistungen in der Patientenversorgung.