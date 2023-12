Ab dem 17. Dezember können in Deutschland keine Anträge mehr für den Umweltbonus für Elektroautos gestellt werden. Experten, darunter Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, befürchten einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen von Elektroautos in Deutschland. Dudenhöffer prognostiziert, dass 2024 rund 200.000 vollelektrische Neuwagen weniger in Deutschland verkauft werden. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass in China bis 2025 jährlich 7,2 Millionen vollelektrische Neuwagen verkauft werden. Tesla hat angekündigt, den Umweltbonus für seine Kunden auf eigene Kosten zu verlängern. Dies gilt für Bestellungen von neuen Model 3 oder Model Y Fahrzeugen, die bis Ende des Jahres getätigt und übernommen werden. Andere Hersteller von Elektroautos, darunter die Stellantis-Gruppe, Mercedes, Smart und Nissan, haben ähnliche Maßnahmen ergriffen. Toyota und Lexus bieten sogar bis zu 6.750 Euro Preisnachlass für Elektroautos, die bis Ende des Jahres gekauft werden. Volkswagen äußerte sich besorgt über den "tiefen Vertrauensverlust" durch die politische Entscheidung und BMW sucht gemeinsam mit den Händlern nach einer kundenfreundlichen Lösung.