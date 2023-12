S&P 500 - Von Bären keine Spur

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 zieht aber direkt weiter hoch und zeigt sich aktuell bei 4.757 Punkten und nimmt damit Kurs auf 4.800 Punkte. Als kurzfristiger Signalgeber gilt weiterhin der 10er-EMA, der aktuell bei 4.670 Punkten notiert. Solange der S&P 500 darüber notiert, ist mit kurzfristig weiter steigenden Kursen zu rechnen."

Die aktuelle Jahresendrally ist eine historische Rally, die in solch einer Stärke nur selten in der Vergangenheit vorkam. Der S&P 500 wird von der weiteren Euphorie getragen. Charttechnik und Kursziele rücken da eher in den Hintergrund. Als Signalgeber gilt weiterhin der 10er-EMA. Darüber geht es weiter aufwärts. Spekulative Investoren könnten direkt Long-Positionen erwägen und diese unter dem 10er-EMA absichern. Und in der Folge einen nachziehenden Stopp verwenden.