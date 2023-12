Der Brennstoffzellen-Hersteller Plug Power wurde von Piper Sandler herabgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 2,30 US-Dollar gesenkt. Dies folgt einer früheren Herabstufung durch Morgan Stanley. Die Zukunft des Unternehmens hängt stark von der Unterstützung der US-Regierung ab, insbesondere von potenziellen Darlehen und Steuergutschriften für grünen Wasserstoff. Allerdings sind die Regeln der Biden-Regierung für grünen Wasserstoff noch unklar und könnten möglicherweise einen EU-Standard übernehmen, was für Plug Power nachteilig wäre. Das Unternehmen warnte, dass strenge Regeln für Wasserstoffsteuergutschriften seine Projekte in New York und Texas bedrohen könnten. Plug Power hat ein schwieriges Jahr hinter sich, mit einem Wertverlust von fast 68 Prozent seit Jahresbeginn. Zudem gab das Unternehmen eine Going-Concern-Warnung heraus, was bedeutet, dass es möglicherweise weniger als zwölf Monate zu leben hat.