Goldman Sachs senkt Ölpreis-Prognose für 2024: Das sind die Gründe!

Goldman Sachs hat seine Prognose für den Brent-Ölpreis für 2024 von 92 auf 70 bis 90 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Dies ist auf die hohe Förderrate in den USA zurückzuführen, die den Ölpreisanstieg begrenzen könnte. Die Analysten der Bank erwarten bis 2024 eine enge Preisspanne und moderate Preisvolatilität. Sie prognostizieren, dass der Brent-Preis bis Juni 2024 auf 85 US-Dollar pro Barrel steigen und im Durchschnitt 81/80 US-Dollar in den Jahren 2024/2025 erreichen wird. Sie gehen davon aus, dass das hohe Ölangebot aus Nicht-OPEC-Ländern, angeführt von den USA, bis 2024 anhalten wird. Die US-Rohölförderung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 11,4 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Goldman Sachs erwartet, dass die OPEC-Angebotskürzungen, die Erholung in China, die Wiederherstellung der US-Lagerbestände und das geringe Rezessionsrisiko das Abwärtsrisiko für die Ölpreise begrenzen werden.