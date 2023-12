MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will seine strauchelnde Tochter Cropenergies komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen. Das Unternehmen kündigte am Dienstagabend ein Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Am Dienstag war das Papier bei 6,81 Euro aus dem Handel gegangen.

Durch den Erwerb von 4,87 Prozent an Cropenergies von der Süddeutschen Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft am Dienstag liege der Anteil von Südzucker nun bei 74,06 Prozent, hieß es weiter. Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen unterstützen den Schritt. Während sich der Mutterkonzern zuletzt optimistisch über die Geschäftsaussichten geäußert hatte, fiel die Tochter mit Prognosesenkungen negativ auf.

Anleger reagierten auf die Neuigkeiten sehr unterschiedlich. Das Papier des Mutterkonzerns notierte zuletzt auf der Handelsplattform Tradegate in etwa auf dem Niveau des Xetra-Schlusskurses. Cropenergies sprangen hingegen um mehr als 60 Prozent auf 11 Euro nach oben./he