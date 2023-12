Das von DeFi Technologies erworbene geistige Eigentum umfasst eine Reihe anspruchsvoller Funktionen, darunter fortschrittliche Liquiditätsbereitstellung, innovative Handelsstrategien und -technologien sowie die Verteilung, Verwaltung und Analyse dezentraler Finanzdaten. Diese Elemente sind darauf zugeschnitten, den auf Solana ausgerichteten Trading Desk zu unterstützen, der sowohl von DeFi Technologies als auch von Valour Inc. betrieben wird. Diese strategische Übernahme versetzt DeFi Technologies in die Lage, seine Fähigkeiten erheblich zu verbessern und innovative Handelslösungen und einzigartige Strategien anzubieten, die speziell für Solana entwickelt wurden, eine Blockchain-Plattform, die schnell Anerkennung für ihre herausragenden Leistungsfähigkeiten gewinnt.

TORONTO, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen" oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („ DeFi" ) leistet, freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Kaufvertrag (der „ Vertrag" ) über den Erwerb von geistigem Eigentum („ IP" ) von dem bekannten Solana-Entwickler Stefan Jørgensen (die „ Übernahme ") abgeschlossen hat. Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie von DeFi Technologies dar, die sich auf die Erweiterung des Angebots im Solana-Ökosystem konzentriert.

DeFi Technologies Inc. kündigt strategische Übernahme des führenden Solana Trading Systems IP an

Schreibe Deinen Kommentar