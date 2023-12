Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, ist bekannt für seinen bescheidenen und sparsamen Lebensstil. Trotz eines geschätzten Nettovermögens von über 124 Milliarden US-Dollar, verzichtet er auf Luxus und lebt stattdessen nach dem Prinzip der finanziellen Vernunft. Ein Beispiel dafür ist seine goldene McDonald's-Karte, die ihm lebenslanges kostenloses Essen in seiner Heimatstadt Omaha ermöglicht. Zudem gibt er laut einer HBO-Dokumentation nur ungern mehr als 3,17 US-Dollar pro Tag für sein Frühstück aus. Diese Sparsamkeit zeigt sich auch in einer Anekdote, in der er seinen Milliardärskollegen Bill Gates zum Mittagessen bei McDonald's einlud und mit Coupons bezahlte. Buffetts bescheidener Lebensstil wirkt sich auch auf seine Familie aus, wie seine Ehefrau Astrid Buffett zeigt, die sich über hohe Kaffeepreise in einem Luxusresort beschwerte. Buffett selbst betont, dass er nur Dinge tun möchte, die Sinn machen und zeigt kein Interesse daran, den Konsumgewohnheiten anderer Reicher zu folgen. Sein Lebensstil bietet wertvolle Lektionen für diejenigen, die finanzielle Sicherheit und ein erfülltes Leben anstreben.