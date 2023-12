FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Übernahmeangebot der Mutter Südzucker hat die Aktien der Tochter Cropenergies im nachbörslichen Handel am Dienstag in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere des Biospritherstellers waren zunächst auf der Plattform Tradegate vom Handel ausgesetzt worden und notierten zuletzt bei 11,04 Euro. Dies entsprach einem Plus von gut 62 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Die Anteilscheine von Südzucker gaben auf Tradegate leicht nach.

Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will seine strauchelnde Tochter komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen. Das Unternehmen kündigte ein Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Auf diesem Niveau notierten die Aktien auf Xetra zuletzt im April dieses Jahres. Während sich der Mutterkonzern zuletzt optimistisch über die Geschäftsaussichten geäußert hatte, fiel die Tochter mit Prognosesenkungen negativ auf./la/he