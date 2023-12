Gave sieht Wachstumspotenzial für lateinamerikanische Aktien und Anleihen, den japanischen Aktienmarkt, Uran und Gold. Er äußert jedoch Bedenken hinsichtlich der "Magnificent Seven", darunter Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, Microsoft und Tesla, die er für überbewertet hält. Indische Aktien, die 2023 stark nachgefragt waren, sind laut Gave nun zu teuer, trotz des starken Wirtschaftswachstums und aggressiver Infrastrukturinvestitionen des Landes. Er sieht jedoch Chancen in Lateinamerika, wo die Aktienmärkte trotz hoher Renditen unterbewertet bleiben. Japanische Aktien könnten ebenfalls von einer globalen wirtschaftlichen Neuausrichtung profitieren. Gave prognostiziert zudem eine starke Performance für Gold, da es seit 2015 konsequent die US-Staatsanleihen übertrifft. Ehsan Khoman von der Mitsubishi UFJ Financial Group teilt diese optimistische Einschätzung für Gold.