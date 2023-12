Die Ölpreise werden voraussichtlich ihren ersten jährlichen Rückgang seit drei Jahren erleben, da die Rekordproduktion in den USA die Bemühungen der OPEC+ zur Verknappung des Weltmarkts untergräbt. Die Produktionskürzungen der OPEC+ setzen zwar eine Untergrenze für die Ölpreise, doch die steigende US-Produktion könnte diesen Effekt dämpfen. Die US-Ölproduktion liegt derzeit bei einem Rekordniveau von 13,2 Millionen Barrel pro Tag, was etwa eine Million Barrel pro Tag mehr als im letzten Jahr ist. Die steigende US-Produktion stellt eine wachsende Bedrohung für den Einfluss von Saudi-Arabien und Russland auf den Ölmarkt dar. Die OPEC versucht zwar, die Ölpreise durch Kommentare zu beeinflussen, doch der Markt verlangt nach nachweisbaren Produktionskürzungen. Sollten diese nicht erfolgen, könnten die Rohölpreise in den kommenden Wochen stark fallen.