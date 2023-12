TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Ein Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die Terroristen im Gazastreifen in einem Interview für ihre Rolle im Gaza-Krieg kritisiert. Wer Israel einen Vorwand gebe, "mehr Verbrechen zu begehen", den erwarte eine "harte Abrechnung", sagte Mahmud Habbasch dem arabischen Senders Al-Arabija, ohne die Hamas und andere extremistische Gruppen allerdings explizit zu benennen.

Ihr Massaker in Israel am 7. Oktober war der Auslöser für Israels Angriffe auf den Gazastreifen. "Niemand ist über Kritik und Rechenschaft erhaben", sagte Habbasch weiter. Er betonte aber zugleich, Israel trage die Verantwortung für das Blutvergießen in dem palästinensischen Küstengebiet.