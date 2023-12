Cyberfirma SimSpace sichert sich 45 Millionen US-Dollar von L2 Point Management zur weiteren Wachstumsförderung

Seit 2015 entwickelt SimSpace Cyber Ranges für Regierungsbehörden und ist einzigartig positioniert, um von einem Cybersicherheits-Markt zu profitieren, der bis 2030 ein Volumen von 480 Milliarden US-Dollar erreichen wird

BOSTON, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- SimSpace, ein in den USA ansässiger Marktführer im Bereich der militärischen Cybersicherheit, hat eine Kapitalaufnahme in Höhe von 45 Millionen US-Dollar unter der Führung von L 2 Point Management abgeschlossen, einer privaten Investmentgesellschaft mit Fokus auf flexible Kapitallösungen für Wachstumsunternehmen. Mit dieser Investition erhöht SimSpace das im zurückliegenden Jahr aufgenommene Kapital auf 70 Millionen US-Dollar und wird den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens unterstützen – einschließlich der Expansion in neue Regionen.