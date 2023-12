Burjeel Holdings Oncology Conference jährt sich zum zehnten Mal und widmet sich gerechten Lösungen für die Krebsbehandlung

Dr. Catharine Young, stellvertretende Direktorin der Initiative Cancer Moonshot Engagement and Policy im Weißen Haus, betonte die Bedeutung von Zusammenarbeit und Innovation für das Erreichen des ehrgeizigen Ziels des Cancer Moonshot, die Zahl der Krebstoten innerhalb von 25 Jahren um 50 % zu senken.

Der Kongressabgeordnete Mike Kelly, Co-Vorsitzender des U.S. Congressional Cancer Caucus, wies auf die zentrale Rolle des Kongresses in Bezug auf die Unterstützung der Forschung und der Patientenversorgung hin, setzte sich für die Finanzierung des National Cancer Institute ein und thematisierte die Probleme des Zugangs und der Bezahlbarkeit. Er unterstrich die Notwendigkeit, „Menschen zu verbinden" und menschliche Erfahrungen zu berücksichtigen. Hannah Adams, die eine Krebserkrankung im Kindesalter überlebt hat, erinnerte die Zuhörer daran, dass „die effektivsten Fürsprecher dem an Krebs erkrankten Kind ein Gesicht und einen Namen geben".

Die sich mit der Zukunft der Krebsbehandlung befassende Podiumsdiskussion „The Future of Cancer Care" ging auf das Potenzial der KI ein und stellte Überlegungen zur Gleichberechtigung und zu einem globalen Zugang an. Dr. Danielle Bitterman, Strahlenonkologin und KI-Forscherin am Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute, beschrieb das Potenzial von KI im Hinblick auf die Demokratisierung der Gesundheitsversorgung, während Dr. Jason Hipp, Leiter der Abteilung für digitale Innovation bei Mayo Collaborative Services, die Bedeutung diverser Datensätze betonte, um eine faire und qualitativ hochwertige Versorgung für alle sicherzustellen.