Britischer Premierminister Sunak steht vor neuem Stimmungstest

LONDON (dpa-AFX) - Auf den britischen Premierminister Rishi Sunak kommt ein weiterer Stimmungstest in einem Wahlbezirk zu. Grund dafür ist die Suspendierung des Abgeordneten Peter Bone wegen Fehlverhaltens. In dessen Wahlbezirk Wellingborough sprachen sich nun genug Menschen für eine Nachwahl aus, wie die Nachrichtenagentur PA am Dienstagabend meldete. Damit muss für diesen Wahlkreis trotz laufender Wahlperiode ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete neu gewählt werden.

Bone war im Herbst für sechs Wochen suspendiert worden, weil er einen Mitarbeiter gemobbt und sich entblößt haben soll. Der Abgeordnete wies die Vorwürfe als unwahr zurück. Er hatte seinen Wahlkreis über Jahre für die konservativen Tories gehalten. Die Partei von Premier Sunak liegt in Umfragen schon länger hinter der Oppositionspartei Labour zurück./kil/DP/he