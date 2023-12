Recharge Resources erwirbt Pocitos II

Vancouver, British Columbia. - 19. Dezember 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Verhandlungen über den Erwerb des angrenzenden Konzessionsgebiets Pocitos II des Lithium-Sole-Projekts („Pocitos II“) abgeschlossen hat, das sich über 532 Hektar erstreckt und das Gelände des Projekts Pocitos auf insgesamt 1.332 Hektar erweitert. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Gemeinde Pocitos in der Provinz Salta, Argentinien.

Der Grund für den Erwerb des Konzessionsgebietes waren die hervorragenden geophysikalischen Ergebnisse der jüngsten MT-Vermessung und die Notwendigkeit für ein größeres Gebiet, um die Sole in unser geplantes System zur direkten Lithiumextraktion („DLE“) zu pumpen, das die Ekosolve-Technologie („Ekosolve“) von Ekos Research Pty Ltd. verwendet.

Die Bedingungen des Erwerbs sind:

1) 25.000 US$ in bar, zahlbar an den Verkäufer am 1. Februar 2024; und

2) 75.000 US$ in bar, zahlbar an den Verkäufer drei Monate nach dem Datum des Kaufvertrags; und

3) 700.000 US$ in bar, zahlbar an den Verkäufer sechs Monate nach dem Datum des Kaufvertrags.

Dem Verkäufer wurde die Option eingeräumt, nach Ermessen des Verkäufers anstelle von Bargeld 20 % (140.000 US$) in Form von Stammaktien des Unternehmens mit einem Abschlag von 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis („VWAP“) zu erhalten, vorbehaltlich einer viermonatigen Sperrfrist ab dem Datum der Ausgabe (die „Bedingungen“).

„Wir sind begeistert, den Erwerb des Projekts Pocitos II bekannt zu geben, mit dem wir unseren Explorationsbereich auf 1.332 Hektar in der produktiven Provinz Salta in Argentinien ausweiten. Diese strategische Erweiterung zeigt nicht nur unsere wachsende Präsenz im Lithiumsektor, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Entwicklung nachhaltiger und ertragreicher Lithiumressourcen. Die Integration von Pocitos II in unser Portfolio stellt einen bedeutenden Meilenstein für Recharge Resources dar, da wir unsere Position auf dem Lithiummarkt weiter festigen und daran arbeiten, die globale Nachfrage nach sauberen Energielösungen zu befriedigen“, kommentierte David Greenway, CEO von Recharge Resources.