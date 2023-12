Apple-Aktien katapultieren Buffetts Portfolio auf 180 Milliarden Dollar - die Top 5 Renditebringer 2023 enthüllt!

Warren Buffetts Investment in Apple hat sich erneut als äußerst profitabel erwiesen. Die 915 Millionen Apple-Aktien von Berkshire Hathaway sind mittlerweile über 180 Milliarden US-Dollar wert, was einem Kursanstieg von 52% im Jahr 2023 entspricht. Dieser Anstieg hat die Aktie auf ein Allzeithoch von 198 US-Dollar getrieben. Neben Apple haben auch andere Aktien in Buffetts Portfolio gute Renditen erzielt. Die fünf renditestärksten Aktien in seinem Portfolio im Jahr 2023 waren Apple (52,1% Kursanstieg), Davita (41,5% Kursanstieg), Moody's (39,6% Kursanstieg), American Express (22,2% Kursanstieg) und Citigroup (10,2% Kursanstieg). Die Aktien von Berkshire Hathaway selbst haben im Jahr 2023 einen Zuwachs von über zwölf Prozent erfahren, was die Stärke des Unternehmens in schwierigen Zeiten unterstreicht.