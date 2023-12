Analyst Andre Kukhnin sieht in der Siemens-Aktie aktuell eine "extreme Wertchance". Im Vergleich zu reinen Wettbewerbern wie Schneider Electric handelt die Siemens-Aktie derzeit mit einem Abschlag von etwa 55 Prozent, basierend auf der Summe der Einzelteile des Konzerns. Kukhnin hebt das Elektrifizierungs- und Automatisierungsportfolio von Siemens hervor, das implizit mit weniger als dem achtfachen des EV/EBIT bewertet wird. Die UBS setzt ihr Kursziel daher bei 200 Euro fest, fast 20 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Kukhnin betont, dass sowohl der Bereich Digital Industries (DI) als auch der Bereich Smart Infrastructure (SI) nun als gleichwertig oder nahezu gleichwertig mit den Besten ihrer Klasse in Bezug auf Wachstum und Rentabilität eingestuft werden. Siemens hat sich kürzlich von weiteren Anteilen an der Problemtochter Siemens Energy getrennt. Weitere Abspaltungen könnten das Portfolio weiter verschlanken und zusätzlichen Wert für die Anleger freisetzen. Um die Bewertungslücke zu den reinen Wettbewerbern vollständig zu schließen, sind laut Kukhnin umfangreiche Portfoliomaßnahmen erforderlich. Siemens wird derzeit ohne seinen Anteil an Healthineers mit etwa dem 9,5-fachen des geschätzten EV/EBITA für 2024 gehandelt. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnittsmultiple der reinen Wettbewerber bei 16,7, was ein Abschlagspotenzial von etwa 55 Prozent ergibt.