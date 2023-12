MAXIMANCE 2030 LTD und BlueGrace Energy Bolivia sichern sich die ISIN-Genehmigung für die Aktien zu einem Projekt für den Erhalt wichtiger Wälder im Wert von 2 Milliarden $

MAXIMANCE 2030 LTD und BlueGrace Energy Bolivia sichern sich die ISIN-Genehmigung von der International Securities Identification Number Organization für die Aktien zu einem Projekt für den Erhalt wichtiger Wälder im Wert von 2 Milliarden $, was ihr Engagement für das größte Projekt zur Bewirtschaftung, zum Schutz und zur Wiederherstellung des Regenwaldes seiner Art bekräftigt

Die Aktien zum Projekt von MAXIMANCE 2030 Ltd. und BlueGrace Energy Bolivia für den Erhalt wichtiger Wälder starten am 19. Dezember 2023 mit der ISIN UK.BG.MAX 785.985257 und mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2023 / Julio Jose Montenegro, der CEO von BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), meldete heute die Einführung der projektbezogenen Aktien im Wert von 2 Milliarden USD mit Unterstützung durch MAXIMANCE 2030 Ltd., einer in London ansässigen Investmentgesellschaft, die sich auf Kreislaufwirtschaft und Biotechnologie für die Energiewende konzentriert.

BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), ein von MAXIMANCE unterstütztes Unternehmen, erzielt mit der Erfüllung von mehr als 90 % der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen (UN), eine herausragende Leistung, die sein Engagement für wirkungsvolle Investments unterstreicht. Diese Leistung ist nicht nur Ausdruck des Einsatzes von BGEB für nachhaltige Praktiken, sondern auch seines Strebens nach vertikaler Integration und weltweitem Marktwachstum. Während BGEB seine internationale Präsenz erweitert, stärkt es seinen Ruf und seine Kompetenz im Bereich der Nachhaltigkeit.

BlueGrace Energy Bolivia steht an der Spitze eines außergewöhnlichen Projekts zur Erhaltung von 20,5 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald in Bolivien, das mit den Anforderungen der Vereinten Nationen an Umweltschutz und nachhaltige Energie in Einklang steht. Dieses Projekt, das größte seiner Art, ist Ausdruck eines starken Engagements für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und die Förderung sauberer Energielösungen im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch die Tokenisierung von SDG-Anleihen und Natural Forest Capital Assets.