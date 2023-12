Tianjins jugendliche Energie entfacht stadtweiten Aufschwung

Ein Symbol für Tianjins Engagement für eine nachhaltige Zukunft ist die Yujiapu Innovation Charging Station, die im Juli 2023 eröffnet wurde. Mit 77 Autoanschlüssen und einer avantgardistischen Überdachung mit 400 Solarzellen erzeugt die Station täglich etwa 400 Kilowattstunden Strom.

„In Zukunft können Fahrzeuge mit neuer Energie im Zusammenspiel mit unserer Ladestation nicht nur als Transportmittel dienen, sondern auch als tragbares Ladegerät, als mobile Großbatterie für das tägliche Leben", sagte Li Shaoxiong, Marketingingenieur in der Binhai-Niederlassung der State Grid Tianjin Electric Power Company.

Medizinische Durchbrüche

Mit über 8.000 erfolgreichen robotergestützten Operationen seit 2016 ist das Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital durch den Einsatz von Da-Vinci-Roboterchirurgiesystemen führend im Gesundheitswesen.

Dr. Gong Lei, Arzt und Ausbilder im klinischen Ausbildungszentrum des Krankenhauses, schult Ärzte im ganzen Land in der robotergestützten Chirurgie. „Die in unserem Zentrum ausgebildeten Ärzte müssen mehr als 30 Demonstrationsoperationen durchführen, um sich für eine Lizenz zu qualifizieren", so Gong.

Intelligente Häfen und Logistik

Das zweite Containerterminal im Hafen von Tianjin, das seit 2021 in Betrieb ist, ist das erste intelligente kohlenstofffreie Terminal der Welt. Durch den Einsatz von Windturbinen und Solarenergie werden die Kohlenstoffemissionen um etwa 75 000 Tonnen pro Jahr reduziert. Das Terminal durchläuft auch eine intelligente Logistikrevolution, bei der Transportroboter mit künstlicher Intelligenz (ARTs) eingesetzt werden.

Wang Tong, ein Ingenieur dieses Terminals, hebt das intelligente System hervor, das optimale Routen berechnet. „Es verkürzt die Lieferzeit von Containern erheblich und steigert damit die Effizienz unseres Terminals", so Wang Tong.

Moaaz Awan, Doktorand im Fachbereich Ingenieurwesen an der Universität Tianjin, zeigte sich während der Potside Chats begeistert von den Spitzentechnologien in Tianjin. „Tianjin ist aufgrund der vielen neuen Technologien, die hier erprobt werden, ein faszinierender Studienort. Ich möchte sie in meiner Heimatstadt in Pakistan einführen."

Die Jugend von Tianjin verbindet nahtlos Tradition und Moderne und macht die Stadt zu einem dynamischen Zentrum für Innovation und Nachhaltigkeit. Dieses Engagement katapultiert Tianjin in eine neue Ära und stärkt seinen weltweiten Ruf als eine Stadt, die sich der Zukunft stellt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2304092/1.jpg

