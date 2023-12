Nach Millionenschaden durch Betrug - Aurubis legt Zahlen vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Kupferhersteller und Recycling-Spezialist Aurubis hat nach Diebstahl- und Betrugsfällen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie stark die Schäden unter dem Strich auf das Ergebnis durchschlagen, will Konzernchef Roland Harings am Mittwoch (10.00 Uhr) erläutern. Die vollständige Gewinnrechnung für 2022/23 (bis Ende September) sollte eigentlich schon am 6. Dezember vorgelegt werden, musste dann aber um zwei Wochen verschoben werden. "Anlass für die Verschiebung ist ein erhöhter Zeitaufwand aus der Aufarbeitung der gegen Aurubis gerichteten kriminellen Handlungen im Rahmen der Abschlusserstellung und -prüfung."

Nach vorläufigen Zahlen endete das Geschäftsjahr mit einem operativen Vorsteuergewinn von 349 Millionen Euro, wie die Aurubis AG im November mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von rund 34 Prozent. Das operative Ergebnis sei "wesentlich beeinflusst durch die finanziellen Effekte aus den kriminellen Handlungen gegen Aurubis, die im abgelaufenen Geschäftsjahr ergebniswirksam berücksichtigt wurden", hieß es.