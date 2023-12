GENF (dpa-AFX) - Ein Apfel aus deutscher Produktion ist nach Studien der Welthandelsorganisation (WTO) nicht immer klimafreundlicher als ein über 18 000 Kilometer transportierter Apfel etwa aus Neuseeland. "Da gibt es ein großes Missverständnis", sagt der deutsche WTO-Chefökonom Ralph Ossa der Deutschen Presse-Agentur. "Die meisten Menschen meinen, ein regionales Produkt ist unbedingt gut für die Umwelt." Das stimme nicht immer, wenn die gesamten CO2-Emissionen eines Produkts berücksichtigt würden. "Äpfel im Winter aus Neuseeland sind grüner als Äpfel aus Deutschland, weil die deutschen Äpfel im Kühlhaus gelegen haben und das Energie verbraucht", sagt Ossa.

Die Transportemissionen machten nur einen relativ kleinen Anteil der Gesamtemissionen eines Produkts aus, sagte Ossa. Bei Lebensmitteln seien das im Durchschnitt zehn Prozent. Große Unterschiede gebe es aber bei den Produktionsemissionen. "Wenn ein Gemüse oder Obst in einem anderen Land in Saison ist und bei uns nicht, und es bei uns entweder im geheizten Gewächshaus wächst oder im Kühlhaus gelegen hat, dann sind die Produktionsemissionen von lokal produzierten Gütern oft höher als in dem anderen Land", sagt Ossa. "Es stimmt also überhaupt nicht, dass Importieren immer schlecht ist."