Bemühungen der Investoren um Wiederbelebung inmitten von Managementturbulenzen

Im Dezember 2023 jährt sich der Verlust des Korrespondenzbankennetzwerks der Migom Bank. Zudem wurde die Kommunikation der Bank mit den Kunden durch das Management praktisch eingestellt und es erfolgte eine Razzia der lettischen Behörden in der Baltic International Bank.

Es gab in der Vergangenheit schon viele Berichte über die Geschehnisse rund um die Neobank. Warum interessiert man sich also noch heute für die Gesichte des neuen Finanzinstituts, das einst so vielversprechend war? Tatsächlich ist die Migom Bank noch nicht am Ende. Ganz im Gegenteil: Trotz der dramatischen Geschichten scheint sie wieder aufzuerstehen.

Wie geht es mit der Migom Bank weiter?



Vor ein paar Monaten stolperte man über Berichte, in denen es darum ging, dass mehrere Investoren ein ernsthaftes Angebot an die Migom Bank gerichtet hatten. Ein paar Investoren – darunter auch die Gründer der Bank selbst – zeigten Interesse daran, die Kontrolle über die Holdinggesellschaft der Bank zu übernehmen. In dem Zuge sollte auch die Bank rekapitalisiert und die Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen werden. In den Berichten war ebenfalls zu lesen, was die Investoren über den aktuellen Stand der Transaktion wissen.

Rechtlich betrachtet scheint es so, als wäre der Bankpräsident Thomas Schaetti bereits jegliche Macht entzogen worden. Er war einst der Mehrheitsaktionär der österreichischen Holdinggesellschaft. Diese ist es, die das Management, das Verfahren und die Politik der amerikanischen Holdinggesellschaft vorgibt. Diese wiederum hat die Kontrolle über die Migom Bank.

Scheinbar schied Schaetti irgendwann im Laufe des vergangenen Novembers aus dem Unternehmen aus. Das setzte die geplanten Reformen der Bank in Gang. Dazu gehört auch die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

Blockaden durch ehemaligen Bankpräsidenten Schaetti



Die nun involvierten Investoren waren dazu bereit, die Migom Bank mit ihrem eigenen Vermögen wieder aufzubauen, einen nahtlosen Kundenservice einzurichten und die lizenzierten Kryptogeschäfte der Bank weiterzuführen.

Trotzdem scheint Schaetti nach wie vor ein Wörtchen mitzureden. Es macht den Anschein, als hätte er noch immer die Kontrolle über die Holdinggesellschaften sowie über die Bank selbst. Außerdem hat er den Abschluss der Aktienübertragungen an die neuen Bankeigentümer sabotiert. Berichte sprechen davon, dass er es ist, der die erforderlichen Eintragungen im österreichischen Handelsregister verzögert sowie die Übermittlung wichtiger Informationen für den Zugriff auf die Konten der Bank verweigert. Damit stellt er automatisch die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden der Bank in Dominica ein. Außerdem scheint es, als hätte Schaetti sogar versucht, das Personal der Bank in dem Inselstaat aufzulösen und die dortigen Büros zu schließen.