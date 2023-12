Deutsche Bank Beseitigung von Postbank-Chaos dauert länger

Foto: Postbank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto: Postbank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank braucht länger als erwartet, um die massiven Probleme bei ihrer Tochter Postbank zu beheben. Das Institut sei beim Abarbeiten der Rückstände an Kundenanfragen seit Sommer zwar weit vorangekommen, die Abarbeitung der verbleibenden Rückstände sei jedoch "komplex und nimmt in Teilen mehr Zeit in Anspruch", sagte ein Deutsche-Bank-Sprecher dem "Handelsblatt".



Einen Teil dieser Fälle werde man deshalb "Anfang 2024 abschließend bearbeiten", sagte er. Zuvor hatten sich mehrere betroffene Kunden beim "Handelsblatt" gemeldet und geklagt, ihre Probleme seien nach wie vor nicht gelöst. Dabei ging es um fehlende Dokumente beim Verkauf von Immobilien und eine Nachlassangelegenheit. Auslöser für die Probleme bei der Postbank und ihrer Bauspartochter DSL war eine IT-Umstellung im Sommer.