JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 59,00 auf 66,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team des Medizintechnikkonzerns gehe er nun davon aus, dass die Anfang Februar anstehenden Quartalszahlen einen stärkeren Gegenwind von der Währungsseite belegen dürften als bisher von ihm erwartet, schrieb Analyst David Adlington in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Ein guter Start des Krebsspezialisten Varian ins neue Geschäftsjahr und bessere Margen im Diagnostikgeschäft dürften das aber teilweise kompensieren./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 19:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 53,95EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,20

Kursziel alt: 59,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m