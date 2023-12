FedEx senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss einen Quartalsgewinn, der weit hinter den Zielen der Analysten zurückblieb. Die Aktien fielen um 8,1 Prozent, da das Unternehmen in dem sich abzeichnenden schwachen Weihnachtsgeschäft um Aufträge kämpft.

FedEx sagte, dass der bereinigte Gewinn für das Quartal bis zum 30. November um 23 Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das Ergebnis von 3,99 US-Dollar pro Aktie lag 19 Cent unter den Schätzungen der Analysten, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.

Das Weihnachtsgeschäft, das von Ende November bis Ende Dezember dauert, ist in der Regel das beste Quartal für Zustellunternehmen, da sich das Volumen an den verkehrsreichsten Tagen verdoppeln kann. Die Ergebnisse von FedEx fügen sich in die Daten ein, die darauf hindeuten, dass der diesjährige Weihnachts-"Höhepunkt" eher enttäuschend ist, da die Verbraucher mit der Inflation und höheren Kosten für Wohnraum, Lebensmittel und andere notwendige Dinge zu kämpfen haben.

"Wir gehen davon aus, dass die Einnahmen durch die volatilen makroökonomischen Bedingungen, die sich negativ auf die Kundennachfrage nach unseren Dienstleistungen in allen unseren Transportunternehmen auswirken, für den Rest des Geschäftsjahres, das am 31. Mai endet, weiterhin unter Druck stehen werden", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

FedEx rechnet nun mit einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit der vorherigen Prognose eines etwa gleichbleibenden Ergebnisses.

Nichtsdestotrotz sagte FedEx, dass das Unternehmen weiterhin Gewinne einfahren werde, da es die Kosten senke und seine separaten Express- und Bodenzustellungseinheiten zusammenlege. FedEx kündigte außerdem an, im Geschäftsjahr 2024 weitere Stammaktien im Volumen von einer Milliarde US-Dollar zurückzukaufen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

