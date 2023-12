Der Dollar fällt, die Anleiherenditen in Europa kommen zurück und an der Wall Street geht die Rekordjagd weiter. In diesem Fahrwasser dürften auch die Aktienkurse in Frankfurt mit nach oben getragen werden. Für den Deutschen Aktienindex bleibt ein erneuter Test der 17.000er Marke das Ziel für den Rest des Börsenjahres.

Solange der Chef in Persona Jerome Powell die Musik weiter spielen lässt, verhallen konservative Töne einzelner Notenbankmitglieder wie vom Atlanta-Gouverneur Bostic wie das Rauschen im Blätterwald. Die Märkte wissen, dass es eine große Spannweite der Zinserwartungen innerhalb des Offenmarktausschusses gibt, und zeigen sich daher nicht überrascht, wenn sich nun einzelne Mitglieder mit ihren Ansichten zu Wort melden.