FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner leichten Erholung am Vortag dürfte der Dax am Mittwoch zunächst noch etwas weiter zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt deutete der X-Dax für den deutschen Leitindex auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 16 765 Punkte hin. Der EuroStoxx 50 wurde zuletzt ebenfalls um 0,1 Prozent fester erwartet.

Während einige nach der großen Rekordjagd hierzulande noch auf eine kleine Weihnachtsrally hoffen, scheint die Luft hierzu immer dünner. In der vergangenen Woche war der Dax angetrieben durch die erhofften Zinssenkungssignale der US-Notenbank Fed für 2024 auf ein Rekordhoch von 17 003 Punkte geschossen. Die europäischen Kollegen von der EZB waren anschließend aber deutlich defensiver geblieben und hatten damit die Dax-Rally wieder ausgebremst. Weiter beeindruckend bleibt indes die jüngste Gewinnserie an der Wall Street mit nun neun Tagen im Plus im Dow Jones Industrial .