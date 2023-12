Die Bank of England hat in Reaktion auf die einst viel höhere Teuerung ihre Geldpolitik erheblich gestrafft. Der Leitzins beträgt aktuell 5,25 Prozent. Für kommendes Jahr werden angesichts der fallenden Inflation jedoch erste Zinssenkungen erwartet. Die Kerninflation (abzüglich Energie und Nahrungsmittel) geht zwar ebenfalls zurück, sie liegt aber höher als die Gesamtteuerung. Im November betrug die Kernrate 5,1 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vormonat./bgf/stk

LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien ist weiter rückläufig. Im November fiel die Teuerungsrate auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 Prozent. Das ist die niedrigste Rate seit September 2021. Im Vormonat hatte sie 4,6 Prozent betragen. Analysten hatten jetzt im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,3 Prozent gerechnet.

