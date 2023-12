LAIQON: Starke Impulse für das Wachstum

LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research zwei wichtige Kooperationen abgeschlossen, die das Wachstum in den nächsten Jahren stark stimulieren sollten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Perspektiven im Kurs nicht richtig gewürdigt und verortet den fairen Wert deutlich über dem aktuellen Niveau.

LAIQON habe laut SMC-Research in den letzten Jahren mit dem KI-Anlagesystem LAIC Advisor und der Datenplattform DAP 4.0 sehr innovative Systeme entwickelt und am Markt etabliert, was im laufenden Jahr den Abschluss großer Kooperationen ermöglicht habe. Von dem Joint Venture mit der Volksbank Rosenheim für die klassische Vermögensverwaltung und der Zusammenarbeit mit Union Investment zur Einführung einer Lösung für die individuelle, KI-basierte Vermögensverwaltung werden in den kommenden Jahren starke Impulse für das Konzernwachstum ausgehen, so die Analysten.