WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland gehen die Preise auf Herstellerebene weiter deutlich zurück, allerdings mit abnehmender Tendenz. Im November fielen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang war nicht ganz so kräftig wie in den Monaten zuvor, als die Preise mit zweistelligen Raten fielen. Analysten hatten aktuell mit einem Preisrückgang von im Schnitt 7,5 Prozent gerechnet.

Nach wie vor sorgt ein statistischer Basiseffekt für fallende Preise, allerdings wird der Effekt schwächer. Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Hauptgrund war der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Energie und viele Rohstoffe extrem verteuert hatte. Mittlerweile sind die Preise aber wieder gesunken, was auch die Teuerung auf Unternehmensebene drückt.

Entscheidend für den Rückgang der Erzeugerpreise waren erneut die Preisrückgänge von Energie, aber auch von Vorleistungsgütern. Energie war 21,4 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Im Monatsvergleich gingen die Energiepreise um 1,4 Prozent zurück. Konsumgüter waren dagegen teurer als ein Jahr zuvor, insbesondere Nahrungsmittel.

Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Wegen der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen deutlich angehoben./bgf/tih