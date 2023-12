TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die unverändert lockere Geldpolitik in Japan hat am Mittwoch für weitere kräftige Gewinne am japanischen Aktienmarkt gesorgt. Zudem legten die meisten anderen Börsen im asiatisch-pazifischen Raum zu. Sie profitierten auch von dem Rekordlauf an den US-Börsen.

In den USA hatte am Abend zuvor die Aussicht auf Zinssenkungen im kommenden Jahr der dortigen Börsenrally erneut einen Schub gegeben. Unterstützend wirkte, dass die Präsidentin der regionalen Notenbank San Francisco, Mary Daly, Zinssenkungen im kommenden Jahr wegen der nachlassenden Inflation für "wahrscheinlich angebracht" hält. Das FedWatch-Tool der Derivatebörse CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bereits im März 2024 um einen Viertelpunkt senken wird.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte erneut um 1,4 Prozent zu und stieg damit auf 33 676 Punkte. Zeitweise hatte er die Marke von 33 700 Punkten übersprungen und die meisten Branchen hatten dazu beigetragen.

In China, wo die Leitzinssätze wie erwartet unverändert beibehalten wurden, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen um 1,1 Prozent auf 3298 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte dagegen um 0,5 Prozent auf 16 601 Zähler zu.

In Australien zog der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent hoch, der Kospi in Südkorea sogar um 1,8 Prozent./ck/tih