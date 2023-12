Beim Rinderbestand gab es zuletzt eine rückläufige Tendenz: Zum Stichtag 3. November wurden den Angaben zufolge in Deutschland 10,8 Millionen Rinder gehalten, darunter 3,7 Millionen Milchkühe. Das waren 0,9 Prozent Rinder und 1,7 Prozent Milchkühe weniger als im Mai 2023. Auch im Vergleich zum November 2022 sanken beide Zahlen./ben/DP/tih

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine ist erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. Zum Stichtag 3. November wurden nach vorläufigen Ergebnissen 21,2 Millionen Schweine gehalten, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zur vorigen Zählung im Mai seien dies 266 000 Tiere mehr gewesen - der erste Anstieg des Bestandes seit November 2020. Verglichen mit dem Vorjahresstand ergebe sich jedoch ein Rückgang um 0,7 Prozent.

Schweinebestand in Deutschland steigt erstmals seit 2020 wieder

