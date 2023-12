MessageWhiz bietet Messaging für Unternehmen und CPaaS auf dem Google Cloud Marketplace an

Google-Cloud-Kunden können dank der SMS-, RCS- und Chat-Apps von MessageWhiz ganz einfach Zwei-Wege-Gespräche mit ihren Kunden führen, Rich-Media-Nachrichten versenden und Konten mit Einmalpasswörtern sichern. Die Plattform unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Aktivitäten und lässt sich problemlos in führende CRM-Systeme integrieren. Sie ermöglicht es Großunternehmen und kleinen und mittelständischen Betrieben, mit ihrer Anruf- und Messaging-Plattform in Carrier-Qualität Omnichannel-Support über Sprache, Text und Chat anzubieten.

„Wir freuen uns sehr, das leistungsstarke Messaging-System für Unternehmen von MessageWhiz auf unserer CPaaS-Plattform im Google Cloud Marketplace anbieten zu können. So wird es für Unternehmen leichter zugänglich und trägt zur Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen bei", so Arie Frenklakh, Geschäftsführer von MMDSmart, den Entwicklern von MessageWhiz.

„Die Aufnahme von MessageWhiz in den Google Cloud Marketplace wird Kunden helfen, die CPaaS-Plattform auf der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud schnell zu implementieren, zu verwalten und zu erweitern", so Dai Vu, geschäftsführender Direktor für Marketplace & ISV GTM Programs bei Google Cloud. „MessageWhiz kann jetzt sicher skaliert werden und Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation unterstützen."

Mit MessageWhiz können Kunden ihre Sprach- und Messaging-Aktivitäten optimieren, überwachen und verwalten, einschließlich:

CPaaS: Die Communication Platform as a Service transformiert das Call Center digital in die Cloud und bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Aktivitäten ihres Call Centers problemlos über ein Carrier-Grade-Sprachnetzwerk zu skalieren.

Messaging: Kunden können über SMS, RCS, WhatsApp, Telegram, Viber und andere Kanäle mit umfangreichen Kommunikationsoptionen wie Bildern, Videos, interaktiven Schaltflächen, Dateifreigabe und Zahlungsoptionen erreicht werden.

Kontosicherheit: Es können Einmalpasswörter versendet werden, um Benutzerkonten zu sichern, Transaktionen zu bestätigen und mehr.

Wenn Sie mehr über unsere Dienste erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.messagewhiz.com oder registrieren Sie sich im Google Cloud Marketplace unter https://console.cloud.google.com/marketplace/product/messagewhiz/messagewhiz-public

Informationen zu MessageWhiz

MessageWhiz ist eine führende Serviceplattform für SMS und Messaging für Unternehmen, die auf MMDSmart℠ basiert und Teil der integrierten CPaaS-Plattform ist. Mit ihren einzigartigen Optimierungstools ermöglicht sie effizientere, ansprechendere und profitablere Interaktionen entlang der gesamten Customer Journey. Unternehmen profitieren vom Unternehmensmarketing via SMS, RCS und Chat-Apps und können so die Kommunikation mit ihren Kunden in den passendsten und relevantesten Momenten verbessern, um dadurch ihre Geschäftserfolge deutlich zu steigern.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/messagewhiz-bietet-messaging-fur-unternehmen-und-cpaas-auf-dem-google-cloud-marketplace-an-302019215.html