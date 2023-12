Tesla-Aktie vor Crash? Analyst erwartet 50-Prozent-Kurssturz in 2024

RBC-Analyst Tom Narayan bleibt hinsichtlich der Tesla-Aktie zuversichtlich. Er bewertet das Wertpapier mit einem Kursziel von 300 US-Dollar. Narayan merkt in einem kürzlich veröffentlichten Bericht an, dass die reduzierten Prognosen, unter anderem für die Absatzzahlen von Tesla im Jahr 2024, nun weniger risikoreich erscheinen.

Barclays-Analyst Dan Levy sieht dagegen kurzfristige Herausforderungen in den Fundamentaldaten des Unternehmens. "Obwohl wir Tesla weiterhin als langfristigen Gewinner in der globalen EV-Transformation sehen, sind wir der Meinung, dass das Unternehmen kurzfristig mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist", erklärt Levy. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie beträgt 260 US-Dollar.

Toni Sacconaghi von Bernstein Research äußert sich sehr skeptisch. Er ist der Ansicht, dass Tesla im Jahr 2024 erheblichen Abwärtsrisiken gegenübersteht, vor allem aufgrund zunehmender Konkurrenz. "Die Liefer- und Umsatzprognosen für Tesla werden in den Jahren 2024 und 2025 sogar deutlich sinken", so der Analyst. Er merkt an, dass sich Gewinnrevisionen bisher nicht auf den Aktienkurs ausgewirkt haben, erwartet aber eine Änderung in 2024. Der Analyst setzt das Kursziel für Tesla auf 150 US-Dollar.

Laut Marketscreener bietet die Tesla-Aktie ein Abwärtspotenzial von über acht Prozent. Das durchschnittliche Rating lautet Aufstocken.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 235,3EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion