Zusätzlich zu diesem Erdgasvertrag haben Sefe und Equinor eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Sefe ab 2029 ein wichtiger Abnehmer von Wasserstofflieferungen von Equinor werden könnte.

Sefe hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter. Es ist eines der größten Gaskonzerne in Deutschland, zusammen mit Uniper und VNG, einer Tochtergesellschaft der EnBW. Sefe bedient Kunden in der Industrie und bei Stadtwerken und ist in den Bereichen Beschaffung, Handel, Speicherung und Vertrieb von Gas tätig.

Die Equinor-Aktie legt im frühen Mittwochshandel an der Frankfurter Börse um rund 0,74 Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet 29,19 Euro.

Die Equinor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 29,00EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion