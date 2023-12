Gold Royalty schließt Investition in Auras Borborema-Projekt und strategische Wandelschuldverschreibungs-Finanzierung ab

Vancouver, British Columbia - 19. Dezember , 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... - freut sich bekanntzugeben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 5. Dezember 2023 seine Investition, bestehend aus einer 2 %igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für das Goldprojekt Borborema (die "Lizenzgebühr") und einem in Lizenzgebühren konvertierbaren goldgebundenen Darlehen, mit Borborema Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aura Minerals Inc., abgeschlossen hat. (die "Transaktion"). Im Rahmen der Transaktion erwarb Gold Royalty die Lizenzgebühr für 21,0 Millionen US$ und das mit einer Lizenzgebühr konvertierbare goldgebundene Darlehen für 10,0 Millionen US$ in bar.