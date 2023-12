Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.790 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.An der Spitze der Kursliste standen die Deutsche Bank, Siemens Energy und Mercedes-Benz, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei der Post sowie Rheinmetall und SAP. "Für den Deutschen Aktienindex bleibt ein erneuter Test der 17.000er-Marke das Ziel für den Rest des Börsenjahres", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Kommentare aus der US-Notenbank Fed, die die hohen Zinssenkungserwartungen wieder etwas einfangen sollten, werden vom Markt in bekanntem Stil ignoriert." Der Dollar falle, die Anleiherenditen in Europa kämme zurück und an der Wall Street gehe die Rekordjagd weiter. "In diesem Fahrwasser dürften auch die Aktienkurse in Frankfurt mit nach oben getragen werden", so Stanzl.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0970 US-Dollar (-0,12 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9116 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,69 US-Dollar; das waren 46 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.