Die Aktien von United Internet verzeichneten am Mittwochmorgen einen deutlichen Anstieg. Im Xetra-Handel in Frankfurt stiegen die Titel zuletzt um 6,6 Prozent auf 21,70 Euro. Das Unternehmen gab positive Aussichten für das kommende Geschäftsjahr 2024 bekannt, was Anleger positiv aufnahmen.

United Internet erwartet für 2024 einen Anstieg des Umsatzes auf 6,5 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,42 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen Einnahmen von 6,2 Milliarden Euro und ein Ebitda von 1,29 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.