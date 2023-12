GOLDMAN SACHS stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit Blick auf milliardenschwere Kostensenkungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Beschluss hierzu sei nun gefasst, jetzt komme es auf die Umsetzung an, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wertet die Entwicklung positiv, man habe am Markt aber wohl damit gerechnet. Investoren warteten indes ab, ob es am Ende auch zu Nettoeinsparungen komme und die Profitabilität entsprechend gestärkt werde./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 114,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m