Rund 1 Mrd. EUR für die Energiewende in Indien: KfW unterstützt deutsch-indische Solarpartnerschaft

Frankfurt am Main (ots) -



- Weitere 200 Mio. EUR für den Aus- und Umbau der Energieversorgung in Richtung Solarenergie

- Finanzierung von Photovoltaikanlagen

- Reduktion der weiter ansteigenden Treibhausgasemissionen Indiens: Vermeidung von über 650.000 Tonnen CO2 pro Jahr



Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit der indischen State Bank of India (SBI) einen Darlehensvertrag in Höhe von insgesamt 70 Mio. EUR und mit dem indischen Finanzministerium einen Vertrag in Höhe von 130 Mio. EUR unterzeichnet. Damit erreicht die Unterstützung der KfW für die deutsch-indische Solarpartnerschaft seit 2017 zum Ausbau der Erzeugungskapazität aus Solarenergie insgesamt rund 1 Mrd. EUR.