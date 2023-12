Schwandorf (ots) - Die Medizinbranche bewegt sich schnell auf eine digitale

Revolution zu. Elektronische Rezepte und telefonische Krankschreibungen sorgen

dafür, dass sich Praxen zwangsläufig mit alternativen Methoden zur

Patientenverwaltung umsehen müssen. Dr. Magnus Baringer hat als Arzt und

Geschäftsführer der 321 MED GmbH eine digitale Online-Rezeption geschaffen, die

für eine effiziente Patientenkommunikation sorgt. Wie Praxen dadurch maßgeblich

ihre Mitarbeiter entlasten können und sich als Branchen-Vorreiter präsentieren,

erfahren Sie hier.



Die erneute Einführung von telefonischen Krankschreibungen stellt Arztpraxen,

Kliniken und medizinische Versorgungsdienstleister vor ein Problem. Wie sollen

sie die zusätzliche Telefonbelastung stemmen, die bereits jetzt für eine kaum

tragbare Belastung sorgt? Auch Dr. Magnus Baringer weiß, wie hektisch der

Praxisalltag sein kann und wie sehr sich unzufriedene Patienten langfristig auf

den Erfolg auswirken. "Die neuen telefonischen Krankschreibungen erfordern ein

neues Rezeptions-Konzept", ist sich der Geschäftsführer der 321 MED GmbH sicher.

"Wenn kein komplettes Umdenken erfolgt, kann nicht aus dem Teufelskreis aus

überquellenden E-Mail-Postfächern, ständig klingelnden Telefonen und

unzufriedenen Patienten ausgestiegen werden."





"Mit unserer Online-Rezeption nehmen wir Praxen eine große Last von denSchultern", erklärt der Arzt weiter. "Auf diese Weise wird die Kommunikation mitden Patienten erleichtert, sodass Anfragen nacheinander abgearbeitet werdenkönnen. Es muss niemand mehr sofort zur Stelle sein und einen Anrufentgegennehmen - Patienten können ihr Anliegen ganz einfach online mitteilen.Zudem spart das Praxisteam dank der Automatisierung vielerKommunikationsschritte im Schnitt etwa 80 Prozent Zeit pro Patient." Mit derHilfe von Dr. Magnus Baringer hat sich die Online-Rezeption bereits in hundertenPraxen und Kliniken bewähren können. Die Mitarbeiter haben endlich mehr Zeit,den Patienten eine ausreichende und umfassende Betreuung zu bieten. "Und dabeimusste die Patientenanzahl noch nicht einmal reduziert werden", so Dr. MagnusBaringer weiter. "Auch die Einführung des E-Rezepts ist für viele Praxen einGrund, sich für eine Online-Rezeption zu entscheiden. Die Medizinbranche stehtvor einer digitalen Revolution. Wer hier zeitnah auf den Zug aufspringt, wirdsich einen großen Vorteil gegenüber anderen Praxen verschaffen."321 MED GmbH: Die digitale Abwicklung von E-Rezepten leicht gemachtDie Einführung des E-Rezepts ist eine der Herausforderungen, der sich Praxenstellen müssen. "Unsere Online-Rezeption ermöglicht es Praxen, den